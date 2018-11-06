الرئيس البرازيلى المنتخب يؤكد أهمية العلاقات مع الصين

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قال الرئيس البرازيلى المنتخب "جاير بولسونارو" إن بلاده تولى أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الصين، وتعتبر بكين "شريكة تعاون رائعة".

جاءت تصريحات بولسونارو خلال لقاء فى ريو دى جانيرو مع السفير الصينى لدى البرازيل "لى جين تشانج" نقلته وسائل إعلام صينية اليوم.

وأضاف بولسونارو -الذى سيتولى مهام منصبه رسميا فى يناير المقبل- أن حكومته ستسعى بنشاط إلى توسيع وتعميق روابطها التعاونية مع الصين، وستوطد العلاقات الثنائية.

من جانبه، قال السفير الصينى لدى البرازيل "لي جين تشانج" إن الصين حريصة على العمل مع البرازيل لمواصلة تطوير شراكتهما الاستراتيجية الشاملة، على أساس الاحترام والمساواة والمنفعة المتبادلة.

وأضاف ، أن بذل الجهود المشتركة على طريق تعاون المنفعة المزدوجة ، سيساعد على تحقيق هدف تحسين حياة كلا الشعبين، وتقوية التعاون بين السوقين الناشئين لدى الجانبين.