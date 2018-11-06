الداخلية تضبط 5 مراكز لعلاج الإدمان بالمقطم والعبور

كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 5 مراكز لعلاج الإدمان بمنطقة المقطم بالقاهرة ومنطقة العبور بالقليوبية نظراً لعدم وجود ترخيص من إدارة العلاج الحر ، وعدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وعدم وجود موافقة من الدفاع المدنى، وعدم وجود عقد تداول نفايات، وعدم وجود فريق طبى، وعدم وجود ملفات للمرضى أو إقرارات بالعلاج من المرضى ، وعدم توافر تجهيزات طبية ، وغرف "عناية – طوارىء – إفاقة"، ومزاولة نشاط طبى بدون ترخيص.

كما قامت الإدارة خلال إحدى حملاتها لمكافحة تعاطى المواد المخدرة بين قائدى الحافلات المدرسية ، بفحص 406 من قائدى الحافلات المدرسية بـ 31 مدرسة بمحافظة القاهرة وتبين إيجابية تعاطى 12 من بينهم للمواد المخدرة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.