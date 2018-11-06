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الخارجية: أول رحلة طيران من فرانكفورت للأقصر يعكس ثقة ألمانيا بالمقاصد السياحية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 04:10 م
الخارجية: أول رحلة طيران من فرانكفورت للأقصر يعكس ثقة ألمانيا بالمقاصد السياحية تسيير أول رحلة طيران من فرانكفورت إلى الأقصر
كتب : أحمد جمعة
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فى إطار جهود السفارة المصرية في برلين المستمرة للترويج السياحي لمصر بهدف تحقيق مزيد من دعم وتنشيط السياحة الألمانية إلى المقاصد السياحية المصرية وخاصة السياحة الثقافية، دشنت السفارة يوم أمس الاثنين بالتعاون مع شركة TUI الألمانية، التي تعد أحد أكبر شركات السياحة على مستوى العالم، أول رحلة طيران ألمانية مباشرة من فرانكفورت إلى الأقصر.

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وأكد الدكتور بدر عبد العاطى، سفير مصر فى ألمانيا على الأهمية البالغة لهذه المناسبة التى تعكس اهتمام السائح الألمانى ليس فقط بسياحة الشواطئ والترفيه ولكن أيضًا السياحة الثقافية، فضلًا عن تنافسية المقصد السياحى المصرى وارتفاع مستوى الخدمات السياحية، وخاصة فى ظل الدور المحورى لقطاع السياحة فى دعم التشغيل وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية فى مصر.

 

وأضاف عبد العاطى، أن تسيير هذا الخط المباشر من فرانكفورت إلى الأقصر من شأنه أن يسهم فى دعم السياحة الثقافية المتميزة فى الأقصر التى تضم أكثر من ثلث أثار العالم، ويعكس ثقة شركات السياحة الألمانية فى المقاصد السياحية الثقافية فى مصر، جنبًا إلى جنب المقاصد الترفيهية، فضلًا عما تتمتع به البلاد من أمن واستقرار.

 

 

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وتجدر الإشارة إلى أن هذا التطور الإيجابى يأتى فى إطار إعلان شركة TUI عن قرارها بزيادة عدد رحلاتها إلى المناطق السياحية المصرية بستة أضعاف مقارنة بالعام الماضى، وتخصيص 27 طائرة من أسطولها إلى تلك المقاصد السياحية، هذا بالإضافة إلى بدء تسيير رحلات طيران إلى الأقصر مباشرة من عدة مدن ألمانية، وذلك على ضوء التطورات الإيجابية التى تشهدها مصر على صعيد الأمن والاستقرار، والتحسن الذى يشهده الاقتصاد المصرى. كما يأتى ذلك تتويجًا لجهود الترويج المستمرة التى تقوم بها السفارة المصرية فى برلين.


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