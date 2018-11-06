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الحماية المدنية تتعامل مع 7 بلاغات حرائق وبلاغان مفرقعات بالغربية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 01:05 م
الحماية المدنية تتعامل مع 7 بلاغات حرائق وبلاغان مفرقعات بالغربية سيارة الحمايه المدنيه -ارشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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تعاملت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء ايهاب عبد الحميد مع 7 بلاغات بنشوب حرائق متنوعة، وبلاغات بوجود متفجرات فى سيارتين، وبلاغان إنقاذ برى.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء ايهاب عبد الحميد مدير إدارة الحماية المدنية، بورود 7 بلاغات بنشوب حرائق بمدن ومراكز المحافظة، وتحرير 93 مخالفة تنفيذ اشتراطات أمن الحريق، والتعامل مع بلاغان بوجود مفرقعات بسيارتين وتبين سلبية البلاغات، كما تم التعامل مع بلاغان إنقاذ برى.

 

 


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