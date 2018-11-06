الحكومة الموريتانية تستنكر عدم إدراجها فى المبادرة الأمريكية لتشجيع التجارة مع الدول الأفريقية

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قالت وزارة الخارجية الموريتانية إن موريتانيا تلقت بأسف واستغراب قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بعدم إدراج موريتانيا ، اعتبارا من الأول من يناير القادم 2019 ، في قائمة البلدان المستفيدة من المبادرة الأمريكية لتشجيع التجارة مع الدول الأفريقية.

وأضافت الخارجية الموريتانية ، في بيان مساء اليوم ، " كان من المفاجئ تعليل هذا القرار بعدم كفاية الترتيبات المتخذة لمحاربة الرق ، والواقع أن موريتانيا قد بذلت على وجه الخصوص خلال السنوات الأخيرة جهودا كبيرة في القضاء على مخلفات الرق ، وحققت ، دون شك، نتائج عظيمة ، ومن ثم فإن تعليل القرار الأمريكي يستحيل أن يستند إلا على معلومات مغلوطة تم جمعها من مصادر منحازة وغير ذات مصداقية".

وتابعت " لقد عرفت موريتانيا، بالفعل، مثل العديد من البلدان الرق عبر التاريخ ، ولكن هذه الظاهرة زالت من المجتمع الموريتاني ، كما المخلفات المذكورة آنفا في طريق الزوال نتيجة لفعالية السياسات التي إنتهجتها الحكومة للقضاء عليها".

وخلص الخارجية الموريتانية الى القول " تأسيسا على ذلك ، فإننا واثقون من أن الولايات المتحدة الأمريكية ، التي تربط بلادنا بها علاقات تاريخية ممتازة يطبعها التعاون والاحترام المتبادل ، سوف تعيد النظر في هذا القرار في ضوء المعلومات المتاحة".