الحكومة البريطانية تجتمع لمناقشة بريكست

أ ف ب

اجتمعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى مع أعضاء حكومتها الثلاثاء لمناقشة بريكست فى وقت تسعى للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبى فى غضون أسابيع.

لكن جيفرى دونالدسون، وهو نائب من الحزب الوحدوى الديموقراطى فى أيرلندا الشمالية الذى تعتمد ماى عليه للحصول على غالبية فى البرلمان، قال "يبدو أننا نتجه نحو عدم التوصل إلى اتفاق" مع الاتحاد الأوروبى بشأن بريكست.

ومن المتوقع أن يناقش أعضاء الحكومة فى اجتماعهم الأسبوعى وضع مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبى وخطة التعامل مع احتمال خروج لندن من التكتل فى مارس المقبل دون التوصل إلى اتفاق.

واتهم دونالدسون الحكومة الإيرلندية بعرقلة التوصل إلى الاتفاق. وقال عبر "تويتر" إن عدم التوصل إلى الاتفاق هو أمر "سيحمل تداعيات جدية على اقتصاد الجمهورية الإيرلندية".

وأضاف "لا أفهم السبب الذي يدفع الحكومة الإيرلندية إلى الإصرار على اتخاذ هذا الموقف".

ولا تزال المحادثات مع الاتحاد الأوروبي عالقة عند تفاصيل الحل الذي وافقت عليه بريطانيا وأطلق عليه اسم "شبكة الأمان" (باكستوب) والذي يبقي حدود بريطانيا البرية مع جمهورية إيرلندا مفتوحة إلى حين التوصل إلى اتفاق تجاري جديد لفترة ما بعد بريكست.