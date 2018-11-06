الحشد الشعبى بالعراق يحبط محاولة "داعش" للتسلل إلى بغداد عبر جرف النصر

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أعلنت قوات الحشد الشعبى بالعراق، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة تنظيم "داعش" للتسلل إلى بغداد عبر جرف النصر.

وقال الحشد - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن الحشد الشعبى شرع بعملية دهم وتفتيش بعد ورود معلومات استخبارية عن محاولة خلايا "داعش" للتسلل عبر جرف النصر إلى المناطق الواقعة شمال شرق الناحية باتجاه العاصمة بغداد.

وأضاف أن العملية أسفرت عن العثور على بعض الأنفاق والحفر التى كان التنظيم يعتزم استخدامها، فضلا عن ضبط أسلحة ومواد متفجرة.

وكان رئيس الوزراء العراقى السابق حيدر العبادى قد أعلن فى ديسمبر 2017 تحرير أرض العراق بالكامل من "داعش".