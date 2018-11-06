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الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 03:24 م
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الجيش السورى يحبط محاولات تسلل لاستهداف نقاط عسكرية فى "ريف حماة"

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 03:24 م
الجيش السورى يحبط محاولات تسلل لاستهداف نقاط عسكرية فى "ريف حماة" الجيش السورى ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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أحبطت وحدات من الجيش السورى، محاولة تسلل مجموعات إرهابية، باتجاه عدد من النقاط العسكرية المرابطة لحماية القرى الآمنة بريف "حماة " الشمالى، وأوقعت فى صفوفها خسائر بالأفراد والعتاد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية- التى بثت النبأ- اليوم  الثلاثاء، أن وحدة من الجيش المتمركزة فى محيط قرية "شيلوط " بمنطقة "محردة " تمكنت من رصد محاولة تسلل جماعة إرهابية جنوب قرية "الزكاة " بالريف الشمالى باتجاه النقاط العسكرية فى المنطقة، لمهاجمتها، حيث تعاملت معها بالأسلحة المناسبة، وردتها على أعقابها، بعد إيقاع خسائر فى صفوفها.

وأشارت إلى أن وحدة من الجيش أطلقت أسلحتها الثقيلة باتجاه محور قرية "تل الصخر" حيث حاولت جماعات إرهابية التسلل باتجاه نقاط عسكرية فى ريف "حماة " الشمالى، وألحقت بها خسائر بالأفراد والعتاد.

 


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