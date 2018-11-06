"التعليم" تشترط حضور الطالب 85% من أيام الدراسة الفعلية لدخول الامتحان

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة رصدت ارتفاع غياب طلاب الثانوية العامة وتم التشديد على المديريات والمدارس بضرورة الإلتزام بما بقانون التعليم وهو عدم حضور الطالب الامتحان إلا إذا حقق نسبة حضور 85 % من أيام الدراسة الفعلية.

وأضاف رئيس قطاع التعليم العام، فى تصريحات صحفية، أنه تم التنبيه على المدارس بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب الثانوى العام مع تسجيل الغياب الفعلى للطلاب على الموقع الإلكترونى المعروف بالغياب الإلكترونى للطلاب.

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على الاهتمام ببيان الغياب الورقى والالكترونى المقيد بدفاتر 5 سلوك مع الغياب الفعلى للطلاب، وتفعيل تحرير إنذارات غياب الطلاب وارسالها لأولياء الأمور مع التقييم الفنى وجميع الجوانب الفنية داخل المدرسة، واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية التي تكفل حضور الطلاب وجعل المدرسة بيئة جاذبة ومفيدة لحضور الطلاب.

وأكدت الوزارة على المدارس بضرورة الاهتمام بحصر الغياب اليومي للمعلمين والقائمين على العملية التعليمية ومتابعة تواجدهم خلال اليوم الدراسى وتطبيق لائحة الانضباط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مقصر.