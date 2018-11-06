التعليم العالى تهنىء باحث مصرى لحصوله على وسام الجدارة والتميز من جامعة بالمكسيك

وائل ربيعى

هنأت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الباحث عمرو المصرى المدرس بكلية الزراعة جامعة المنوفية تخصص الميكروبيولوجيا الزراعية؛ لحصوله على وسام الجدارة والتميز من جامعة متروبوليتانا المستقلة بالمكسيك، وفوزه بلقب أفضل طالب دكتوراه لعام 2018 فى العلوم الزراعية عن فترة دراسته بالجامعة، وتتمنى الوزارة له التوفيق والنجاح فى أبحاثه خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن هذه الجائزة تمنح عن أفضل مجموعة أبحاث مقدمة من الباحثين وطلاب الدراسات العليا خلال سنوات الدراسة للدكتوراه، ونال الباحث الجائزة عن موضوع دراسته التى جاءت فى خمسة أبحاث بشأن استعمال نوعين من الخمائر ودراسة تأثيرهما على الهضم، وكذلك تقليل التلوث البيئى الناتج عن انبعاث غازات ثانى أكسيد الكربون والميثان، من خلال الكائنات الحية الدقيقة.