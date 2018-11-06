التعليم العالى تشارك فى فعاليات ملتقى الثقافة الإفريقية

كتب وائل ربيعى

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، تقريرا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم حول نتائج مشاركة وفد الوزارة فى ملتقى الثقافة الإفريقية الذى نظمته جامعة جنوب الوادى، تحت عنوان (جسر التواصل بين الشعوب) ، بحضور 11 جامعة مصرية، وعدد من الجامعات العربية والإفريقية.

وأوضح التقرير أن الملتقى يهدف إلى دعم العلاقة بين الشعوب ونشر الفنون والآداب الإفريقية بين طلاب الجامعات، وتشجيع الدراسات الإفريقية في الجامعات والمعاهد المصرية والإفريقية، حيث تقدم الطلاب بأبحاثهم حول أهمية الحفاظ على التراث الإفريقى، والفنون الإفريقية، وتاريخ إفريقيا، وكنوز إفريقيا الثقافية.

وأشار التقرير إلى فوز التعليم العالى فى المسابقات البحثية التى نظمها المنتدى، حيث فاز الطالب عبد الحميد حسين عبد الحميد بمعهد المدينة العالى لنظم المعلومات بالمركز الثالث فى مجال التأليف المسرحى، وفاز الطالب حسين محمد أحمد المعهد العالى للدراسات التكنولوجية المتخصصة ك 32 بالمركز الثالث فى مجال الرواية.

وأضاف التقرير أن الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالوزارة قامت بتكريم الطلاب الفائزين وتسليمهم دروع الوزارة وشهادات تقديرية، إلى جانب الجائزة المالية.