video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:45 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم العالى تشارك فى فعاليات ملتقى الثقافة الإفريقية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:53 ص
التعليم العالى تشارك فى فعاليات ملتقى الثقافة الإفريقية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق
تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، تقريرا مقدمًا من  السيد عطا رئيس قطاع التعليم حول نتائج مشاركة وفد الوزارة فى ملتقى الثقافة الإفريقية الذى نظمته جامعة جنوب الوادى، تحت عنوان (جسر التواصل بين الشعوب) ، بحضور 11 جامعة مصرية، وعدد من الجامعات العربية والإفريقية.
 
وأوضح التقرير أن الملتقى يهدف إلى دعم العلاقة بين الشعوب ونشر الفنون والآداب الإفريقية بين طلاب الجامعات، وتشجيع الدراسات الإفريقية في الجامعات والمعاهد المصرية والإفريقية، حيث تقدم الطلاب بأبحاثهم حول أهمية الحفاظ على التراث الإفريقى، والفنون الإفريقية، وتاريخ إفريقيا، وكنوز إفريقيا الثقافية.
 
وأشار التقرير إلى فوز التعليم العالى فى المسابقات البحثية التى نظمها المنتدى، حيث فاز الطالب عبد الحميد حسين عبد الحميد بمعهد المدينة العالى لنظم المعلومات بالمركز الثالث فى مجال التأليف المسرحى، وفاز الطالب حسين محمد أحمد المعهد العالى للدراسات التكنولوجية المتخصصة ك 32 بالمركز الثالث فى مجال الرواية.
 
وأضاف التقرير أن الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالوزارة قامت بتكريم الطلاب الفائزين وتسليمهم دروع الوزارة وشهادات تقديرية، إلى جانب الجائزة المالية.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مستشار وزير التعليم العالى يفتتح دورة الصداقة للمعاهد العليا

التعليم العالى

ملتقى

الثقافة الافريقية




لا تفوتك
بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة