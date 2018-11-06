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التضامن" تبدأ صرف معاشات نوفمبر المحولة إلى البنوك الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 05:00 ص
التضامن" تبدأ صرف معاشات نوفمبر المحولة إلى البنوك الأسبوع المقبل صرف معاشات - ارشيفية
كتب مدحت وهبة
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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات شهر نوفمبر ، وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه، اعتباراً من الأسبوع المقبل.
 
وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى، وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من يوم الخميس الماضى، وأن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، ومن المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من يوم 10 نوفمبر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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