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التحقيق مع صاحب مركز دروس خصوصية بدار السلام لقيامه بتحويله مدرسة خاصة

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:23 ص
التحقيق مع صاحب مركز دروس خصوصية بدار السلام لقيامه بتحويله مدرسة خاصة محكمة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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تباشر نيابة دار السلام الجزئية، تحقيقاتها مع صاحب مركز دروس خصوصية، فى اتهامه بخداع الطلاب وأولياء الأمور بأنه صاحب مدرسة خاصة، وأوهمهم بقيدهم فى المدرسة مقابل مبالغ مالية وصلت 3 آلاف جنيه للطالب.

 

وكان أولياء طالبوا بإنقاذ أبنائهم من نصب المدرسة عليهم بعد اكتشاف عدم تسجيل أبنائهم فى كشوف الإدارة التعليمية أو المدرسة، ومحاسبة المسئولين عن الواقعة.

 

وأكد العشرات من أولياء الأمور خلال تواجدهم أمام ديوان عام وزارة التربية والتعليم، برد المبالغ المالية التى سددوها للمدرسة وتسكين أبنائهم على مدارس بديلة توفرها الوزارة لهم، موضحين أنهم دفعوا مصاريف وصلت إلى 3000 جنيه.

 

وردد أولياء الأمور هتافات منها "عايزين حق ولادنا"، مؤكدين أن هناك ما يقرب من 300 طالب وطالبة غير مسجلين وتم التعامل مع أوراقهم بختم مزور، مشددين على أنهم حرروا محاضر فى النيابة والقسم ضد المدرسة.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة دار السلام، من القبض على المتهم، وإحالته للنيابة التى تباشر التحقيقات معه.


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