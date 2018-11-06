التأمين الصحى يصدر 4 قرارات تنهى أزمات علاج المصابين بالأمراض المزمنة

أصدرت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي عدة قرارات تساهم فى رفع المعاناة عن المرضى للحصول على رعاية صحية ذات جودة عالية.

وجاء بالقرار رقم 920 لسنة 2018 تحمل الهيئة العامة للتأمين الصحى قيمة جهاز (CPAP) " جهاز مكثف الأكسجين بالكامل وذلك لعلاج حالات الاختناق الشديد أثناء النوم بعد أن كان المريض يتحمل 50% من ثمن الجهاز.

وتضمن قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 921 لسنة 2018 بصرف خراطيش الأنسولين لمرضى السكرى من كبار السن من الصيدليات المملوكة داخل وحدات الهيئة مع تحمل المريض 5 جنيهات بدلا من 12.50 جنيه للخرطوشة .

وشمل القرار رقم 922 لسنة 2018 بإضافة أصناف جديدة بالصيدليات التى تصرف العلاج بالاسم التجارى داخل الهيئة مع تخفيض نسبة المساهمة للمرضى وعلى سبيل المثال وليس الحصر أدوية (هشاشة العظام – السكر – وبعض أدوية الضغط) .

وتضمن قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 926 لسنة 2018 بعدم تحصيل أى رسوم مالية من المنتفعين عند إصدار لهم القرارات العلاجية الأتيه (القلب المفتوح – عمل القسطرة التشخيصية – توسيع وتركيب دعامات عادية أو دوائية – دعامة حياة) بجميع فروع ووحدات الهيئة حيث كانت تتراوح قيمة التحصيل من 50 جنيها إلى 150 جنيها.