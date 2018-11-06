التأمين الصحى: توفير كافة المستلزمات الطبية لمستشفيات الأطفال التابعة للهيئة

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى، أن مستشفيات الهيئة تقوم بإجراء من 100 إلى 120 عملية قلب مفتوح للاطفال شهرياً مؤكدة أنها وجهت بالإسراع فى إجراء الجراحات الحرجة للأطفال .

وقالت سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى لـ"اليوم السابع" أنه تم توفير كافة المستلزمات الطبية لمستشفيات الأطفال بالجمهورية، لافتة إلى أن ميزانية الهيئة ينفق منها جزء كبير على علاج الأطفال خاصة قبل السن المدرسى .

ودعت الدكتورة سهير عبد الحميد، الأهالى إلى الدخول فى منظومة التامين الصحى للاطفال قبل السن المدرسى وسداد الاشتراكات المقررة حتى نتمكن من اداء الخدمات بعد توفير التمويل اللازم.