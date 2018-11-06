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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين والأجانب

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:15 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين والأجانب البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 13359 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.64% ليصل إلى مستوى 2152 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 12902 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 684 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 1718 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 468 نقطة.


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