الاتحاد العربي للنقل الجوي "الأكو" يشكر مصر للطيران على نجاح الجمعية 51

كتب أحمد مصطفى _أحمد حمادة

ترأس الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران وعبدالوهاب تفاحة رئيس الاتحاد العربي للنقل الجوي الأكو الجلسة الختامية لفاعليات اجتماع الجمعية رقم 51 للإتحاد والتي تناول الجزء الاول منها استعراض السيد كريس تاري خبير الطيران الفرص والتحديات التي تواجه صناعة الطيران والتي من ابرزها ارتفاع اسعار الوقود وتاثير الدولار علي ارتفاع نفقات التشغيل وكذلك تأثير الأوضاع السياسية علي مستقبل الصناعة وتوقع تاري ان العام القادم سيكون اصعب علي شركات الطيران من الفترة السابقة.

كما تناول الجزء الثاني من الجلسة حلقة نقاشية للرؤساء التنفيذيين بالاتحاد حول هذا الموضوع وقد ادار الحوار السيد مايكل بيل خبير الطيران والاستشارات بشركة korn ferry وتحدث في الجلسة الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني وهينريك هوللي مدير عام النقل والمواصلات بالمفوضية الاوروبية للنقل والسيد عادل الرضا النائب التنفيذي لرئيس طيران الامارات والرئيس التنفيذي للعمليات ومحمد الحوت رئيس شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية وتم طرح عدة اسئلة للنقاش حولها بعد التصويت من الأعضاء عليها منه اهم التحديات المتوقعة في الفترة المقبلة التي تواجه شركات الطيران الأعضاء بالأكو وهل متوقع ان يجد أعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوي تحفيز في الفترة القادمة وتأثير مشروعات تطوير المطارات علي صناعة الطيران.

وفي ختام الجلسة اعلن الطيار أحمد عادل عن ختام جلسات الجمعية العامة رقم 51 وتوجه بالشكر للحضور و عبدالوهاب تفاحة امين عام الأكو ولكل من ساهم في نجاح هذه الجمعية.

كما توجه رئيس الأكو بالشكر للفريق يونس المصري وزير الطيران المدني ودعم سيادته لانعقاد الجمعية في مصر كما توجه بالشكر لمصرللطيران علي خروج الجمعية بالشكل المشرف واللائق لمكانتها الاقليمية والدولية وقدم هدية تذكارية للطيار احمد عادل رئيس مصرللطيران بمناسبة نجاح الجمعية في دورتها 51 .