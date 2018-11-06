الأوقاف تنظم 26 لقاء تثقيفيا بخطورة الإدمان والمخدرات بمشاركة 3400 إمام

كتب إسماعيل رفعت

تنظم وزارة الأوقاف 26 لقاء تثقيفيًّا بخطورة الإدمان والمخدرات بمشاركة 3400 إمام من جميع المديريات الإقليمية، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، للتوعية بخطورة تعاطى وإدمان المخدرات وطرق مواجهتها بأساليب علمية عصرية.

وقال بيان صحفى، إن اللقات تأتى فى إطار مبادرة "وطن بلا إدمان" التى أطلقتها وزارة الأوقاف برعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

يحاضر فى اللقاءات أساتذة متخصصون لبيان خطورة تعاطي المواد المخدرة وطرق معالجة قضايا الإدمان، وفق الجدول التالى..