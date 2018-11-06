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الأوقاف تنظم 26 لقاء تثقيفيا بخطورة الإدمان والمخدرات بمشاركة 3400 إمام

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 07:14 م
الأوقاف تنظم 26 لقاء تثقيفيا بخطورة الإدمان والمخدرات بمشاركة 3400 إمام وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
كتب إسماعيل رفعت
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تنظم وزارة الأوقاف 26 لقاء تثقيفيًّا بخطورة الإدمان والمخدرات بمشاركة 3400 إمام من جميع المديريات الإقليمية، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، للتوعية بخطورة تعاطى وإدمان المخدرات وطرق مواجهتها بأساليب علمية عصرية.
 
وقال بيان صحفى، إن اللقات تأتى فى إطار مبادرة "وطن بلا إدمان" التى أطلقتها وزارة الأوقاف برعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.
 
يحاضر فى اللقاءات أساتذة متخصصون لبيان خطورة تعاطي المواد المخدرة وطرق معالجة قضايا الإدمان، وفق الجدول التالى..
 
 
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