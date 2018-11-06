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الأمين العام للأمم المتحدة يدين اختطاف عشرات الأطفال فى الكاميرون

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:20 م
الأمين العام للأمم المتحدة يدين اختطاف عشرات الأطفال فى الكاميرون الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس
أ ش أ
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أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اختطاف 79 طفلاً وثلاثة عمال من إحدى المدارس (شمال غربى الكاميرون) داعيًا إلى إطلاق سراحهم فورًا

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم هيئة الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قوله إن جوتيريش أكد أنه "من غير الممكن أن يكون هناك أى مبرر لهذه الجرائم ضد المدنيين وخاصة ضد القُصّر".

ونقل دوجاريك عن الأمين العام للأمم المتحدة تأكيده على الحاجة إلى حل سلمى للأزمة فى الكاميرون من خلال "حوار شامل"، مضيفًا أن الهيئة الأممية مستعدة لتقديم المساعدة فى هذا الصدد.

وكانت السلطات الكاميرونية شنت عمليات بحث واسعة النطاق عن أكثر من 79 طفلاً بالإضافة إلى عدد من العاملين الذين اختطفوا من إحدى المدارس الواقعة شمال غربى البلاد، وتم إلقاء اللوم فى هذا الهجوم على المتمردين الانفصاليين إلا أنهم نفوا مسئوليتهم عنه.

يذكر أن الانفصاليين المسلحين بالمناطق الناطقة بالإنجليزية بشمال غرب وجنوب غرب الكاميرون يقاتلون من أجل الانفصال بدولة مستقلة.


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