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الأمم المتحدة تناقش قمع الصين لأقلية الأويجور المسلمة

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 01:58 م
الأمم المتحدة تناقش قمع الصين لأقلية الأويجور المسلمة الأمم المتحدة
أ ف ب
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يرجح أن تتصدر عمليات الاعتقال الواسعة التى تنفذها السلطات الصينية بحق أقلية الأويجور وحملتها الأمنية لقمع الحريات المدنية جدول أعمال اجتماع يعقد الثلاثاء فى مقر الأمم المتحدة بجنيف لمراجعة سجل بكين فى مجال حقوق الإنسان.

وتعتقل السلطات الصينية مليون شخص من الأويجور وأقليات مسلمة أخرى خارج نطاق القضاء فى إقليم شينجيانج فى غرب البلاد، بحسب تقديرات أوردتها لجنة أممية مستقلة مؤخرا.

وتسلطت الأضواء هذا العام على المراكز حيث يعتقد أنهم معتقلون إذ وصفها ناشطون حقوقيون على أنها معسكرات "إعادة تعليم" سياسية. ويشير هؤلاء إلى أنه يتم احتجاز أفراد الأقليات المسلمة فى الصين لارتكابهم تجاوزات على غرار إطلاق لحاهم أو ارتداء النقاب.

 

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