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الأمم المتحدة تدعم العمليات الإنسانية فى ليبيا بـ10.5 مليون دولار

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 06:20 م
الأمم المتحدة تدعم العمليات الإنسانية فى ليبيا بـ10.5 مليون دولار ليبيا
كتب محمد جمال ووكالات
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أعلن وكيل الأمن العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة فى حالات الطوارئ، مارك لوكوك، عن منح صندوق الأمم المتحدة 10.5 مليون دولار، لمواجهة الطوارئ ولدعم العمليات الإنسانية فى ليبيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وبحسب بيان صادر عن مكتب منسق الشؤون الإنسانية فى ليبيا التابع للأمم المتحدة، فإنه تم منح 2.5 مليون دولار أمريكى لمنظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية لتأمين لقاحات الحصبة ومحاقن وصناديق السلامة، لتنفيذ حملة تطعيم ضد الحصبة تشمل البلاد بأكملها، بالتعاون مع المركز الوطنى لمكافحة الأمراض التابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وتستهدف الحملة مليونى و900 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و15 سنة فى جميع مناطق وبلديات ليبيا، فيما ساهمت منظمة الصحة العالمية بـ1.5 مليون دولار لتغطية تكاليف تنفيذ الحملة والتدريب والرصد والنقل.

ومنح صندوق الأمم المتحدة ثمانية ملايين دولار أميركى لتنفيذ عشرة مشاريع إنسانية من قبل منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة واليونيسف ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، فيما ستتمحور هذه المشاريع العاجلة على الصحة والمياه والصرف الصحى والحماية والأمن الغذائى والخدمات اللوجستية، والوصول إلى الفئات المستضعفة فى بنغازى ودرنة وسرت ومصراتة وأجدابيا وسبها والشاطئ وطرابلس والواحات وأوبارى والجفرة.

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية فى ليبيا، ماريا ريبيرو، إن هذا التمويل يمكن الأمم المتحدة والشركاء من الاستجابة بشكل فورى للاحتياجات الملحة ووقف تردى الأوضاع الحالية بما له من آثار على الوضع الإنسانى المتفاقم فى جميع أنحاء البلاد.

وأعربت المسؤولة الأممية عن امتنانها للجهات المانحة المساهمة فى الصندوق المركزى لمواجهة الطوارئ والتى تساعد فى تمويل الاحتياجات الإنسانية التى يجرى إغفالها، والتى تتسبب فى الكثير من المعاناة.


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