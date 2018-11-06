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الأردن وعُمان يؤكدان ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات السلام

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 03:31 م
الأردن وعُمان يؤكدان ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات السلام العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى
أ ف ب
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أكد عاهل الاردن الملك عبد الله الثانى ووزير الخارجية العمانى يوسف بن علوى بن عبدالله الثلاثاء أهمية إعادة إطلاق مفاوضات سلام بين اسرائيل والفلسطينيين.

ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكى الأردنى أجرى العاهل الأردنى مباحثات مع الوزير العمانى الذى سلمه رسالة من السلطان قابوس بن سعيد.

وأكد الجانبان "ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، بما يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وتنصّ مبادرة السلام العربية على إقامة علاقات طبيعية بين العرب وإسرائيل مقابل انسحاب إسرائيل من الأراضى التى احتلّتها 1967 وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وتناول اللقاء "الأزمات التى تمر بها المنطقة وأهمية تكثيف الجهود المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية لها، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها". وأكد العاهل الاردنى والوزير العمانى "ضرورة إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".

 


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