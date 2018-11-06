استعدادات مكثفة للدورة الجديدة من معرض "فيرنكس آند ذا هوم".. فيديو

يستضيف مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، فعاليات معرض "فيرنكس آند ذا هوم"، للعام الرابع عشر على التوالي، الذي تنظمه كل من غرفة صناعة الأثاث والأخشاب باتحاد الصناعات، والمجلس التصديري للأثاث.

وتستعد شركات صناعة الأثاث في مصر لمرحلة جديدة من الترويج للمنتج المصري محليا ودوليا، من خلال المشاركة بمعرض "فيرنكس آند ذا هوم" الأشهر في مجال الأثاث بمصر، ولكن يختلف هذه المرة في الإعداد لـ4 دورات متتالية على مدار عامين.

وتنعقد دورات المعرض كالتالي:

الدورة الأولى من 22 إلى 25 نوفمبر 2018.

الدورة الثانية من 21 إلى 24 فبراير 2019.

الدورة الثالثة من 17 إلى 20 أكتوبر 2019.

الدورة الرابعة من 12 إلى 16 فبراير 2020.

وأعلن إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري لصناعة الأثاث، عن استهداف فتح أسواق تصديرية أكبر في الدول التي تربطها مع مصر اتفاقيات تجارية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعداد خطة المعرض اليوم الأربعاء.