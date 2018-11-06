اريتريا تأمل فى رفع مجلس الأمن العقوبات عنها فى ضوء تحسن علاقاتها مع اثيوبيا

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أعربت حكومة اريتريا، في بيان، عن أملها فى أن يتم قريبا رفع العقوبات التي فرضت عليها من جانب مجلس الأمن الدولى عام 2009 فى ضوء تحسن علاقاتها مع أثيوبيا والدول الأخرى المجاورة لها.

وذكرت شبكة "ايه بى سي نيوز" الاخبارية الامريكية أن مجلس الامن الدولى سوف يعقد جلسة مغلقة خلال الساعات القادمة من أجل الاستماع إلى تقرير اللجنة المختصة بمراقبة العقوبات الدولية ضد ارتيريا والصومال.

وأشارت الشبكة إلى أن هناك مشروع قانون مقدم إلى مجلس الامن الدولى يدعو إلى رفع الحظر على تصدير السلاح والمنع من السفر وتجميد الأصول الاريترية.

ومن المنتظر أن يدعو مشروع القرار أيضا إلى تمديد حظر تصدير السلاح للصومال حتى منتصف نوفمبر من العام القادم.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الامن على مشروع القرار الخاص بارتيريا والصومال فى الرابع عشر من الشهر الجاري.