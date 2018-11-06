video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:46 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية تزامنا مع تعافى البورصات العالمية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:32 ص
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية تزامنا مع تعافى البورصات العالمية بورصة أوروبا
وكالات
إضافة تعليق
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء تزامناً مع تعافي البورصات العالمية، ومع ترقب انعقاد الانتخابات النصفية الأمريكية.
 
وبحول الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.2% إلى 364.1 نقطة، فيما استقر مؤشر "فوتسي" البريطاني عند مستوى 7105 نقطة.
 
أما مؤشر "داكس" الألماني فزاد بنسبة 0.2% عند 11521 نقطة، بينما استقر مؤشر "كاك" الفرنسي عند 5101.7 نقطة.
 
وخلال تلك الفترة صعد اليورو أمام الدولار بنحو 0.1% إلى 1.1418 دولار.
 
ويتزامن مع ارتفاع الأسهم الأوروبية صعود نظيراتها اليابانية والأمريكية في آخر تعاملاتهم مع ترقب انعقاد الانتخابات الأمريكية النصفية اليوم.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تفوق مؤشر فايننشال تايمز البريطانى فى أدائه على بورصات أوروبا

حصاد الاقتصاد العالم فى ٢٤ ساعة.. هبوط للأسهم الامريكية..وأديدس تقود بورصات أوروبا للارتفاع..الذهب يستمر فى الخسارة..والمخزون الامريكى يدفع النفط للتراجع ..شركات ترامب تحصل على موافقات لـ 38 علامة تجارية بالصين

اخبار البورصة

بورصة أوروبا

الأسهم الأوروبية

الانتخابات الأميركية




لا تفوتك
بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة