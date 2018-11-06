ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية تزامنا مع تعافى البورصات العالمية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء تزامناً مع تعافي البورصات العالمية، ومع ترقب انعقاد الانتخابات النصفية الأمريكية.
وبحول الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.2% إلى 364.1 نقطة، فيما استقر مؤشر "فوتسي" البريطاني عند مستوى 7105 نقطة.
أما مؤشر "داكس" الألماني فزاد بنسبة 0.2% عند 11521 نقطة، بينما استقر مؤشر "كاك" الفرنسي عند 5101.7 نقطة.
وخلال تلك الفترة صعد اليورو أمام الدولار بنحو 0.1% إلى 1.1418 دولار.
ويتزامن مع ارتفاع الأسهم الأوروبية صعود نظيراتها اليابانية والأمريكية في آخر تعاملاتهم مع ترقب انعقاد الانتخابات الأمريكية النصفية اليوم.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة