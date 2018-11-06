ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة.. ورأس المال يرتفع 11.3 مليار جنيه

كتب ــ هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 11.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 766.098 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 310 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه عبر تنفيذ 33 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 70.25% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 13.79%، والعرب على 15.96% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.99% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 20.1 مليون جنيه، 18.1 مليون جنيه، 60.3 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 1.6 مليون جنيه، 33.5 مليون جنيه، 63.3 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 13436 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 2166 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.21% عند مستوى 13001 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 3.10% عند مستوى 703 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 1755 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 469 نقطة.

وارتفعت أسهم 125 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 13 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.