ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.24%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.06%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، أنهى جلسة تداول أمس على أنهى باللون الأخضر ليغلق عند مستوى 13,234 نقطة، وسط أحجام تداول أعلى من متوسطة، وجود قوى شرائية واضحة في الأسهم الصغيرة أثر إيجايباً على بقية الأسهم حتى بدأت الشركات القيادية في الاستجابة للقوى الشرائية ولو بشكل طفيف، كما حدث انتعاش واضح في قطاع العقارات في نهاية المطاف، علاوة على ذلك ، أغلق المؤشر فوق خط الاتجاه الهابط الذي بدأ في سبتمبر للجلسة الثانية على التوالي ولكنه لا يزال يفتقر إلى أحجام التداول.

وتوقعت مباشر، فى تقريرها اليومى، أن ﯾﺼﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮ الرئيسى للبورصة إﻟﻰ مستوى 13،500 نقطة، وأن اﻻﺧﺘﺮاق اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ إﻟﻰ 14،000 نقطة، في الوقت نفسه ، أصبح 12،950 مستوى وقف الخسارة.