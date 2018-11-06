ارتفاع أرباح "اعمار مصر" وتراجع "عامر" أبرز نتائج أعمال شركات البورصة

كتب هانى الحوتى

أعلن عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2018، وذلك بعد اعتمادها من مجالس إدارات تلك الشركات، وفى هذا الإطار وافق مجلس إدارة شركة إعمار مصر على قبول استقالة زياد بهاء الدين من عضوية مجلس إدارتها.

وحققت شركة إعمار مصر للتنمية خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، زيادة فى إيرادات الشركة بلغت 2.8 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2.59 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضى، وبلغ صافى الربح 1.75 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.45 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة زيادة 20.8% على أساس سنوى، نتيجة نمو الإيرادات.

كما حققت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية خلال الربع الأول من العام المالي 2018-2019، زيادة فى المبيعات بلغت 260.3 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 199 مليون جنيه في الربع المقارن من العام المالي السابق، وبلغ صافى الربح 31.2 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 25.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق، بنسبة نمو 21.9% على أساس سنوى، نتيجة نمو الإيرادات.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح خلال الفترة إلى ارتفاع الإيرادات من 201.04 مليون جنيه بالفترة المثيلة إلى 263.6 مليون جنيه بالفترة الحالية رغم ارتفاع عناصر التكاليف والأعباء.

فيما تراجعت إيرادات مجموعة عامر القابضة - عامر جروب خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، وبلغت 1.31 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.63 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضى، وبلغ صافى الربح 70.8 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 83.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، بنسبة انخفاض 15% على أساس سنوى.

كما تراجعت مبيعات شركة الحديد والصلب المصرية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي وبلغت 248.7 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 297.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.