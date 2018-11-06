اتحاد الاوقاف العربية ينعقد الخميس المقبل بالغردقة بحضور مختار جمعة

يشارك اتحاد الاوقاف العربية، الكائن مقره فى القاهرة برئاسة وزير الاوقاف المصرى فى انعقاد الاتحادات العربية النوعية بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر يوم الخميس القادم.

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة رئيس الاتحاد ووزير الاوقاف، تلقيه دعوة من السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية لحضور اجتماع الاتحادات العربية النوعية ، وأكدا خلال اتصال جرى بينهما على أهمية تفعيل دور اتحاد الأوقاف العربية خلال الفترة الحالية والمقبلة.

قال السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، ل اليوم السابع، ان اتحاد الاوقاف العربية سيشارك فى انعقاد 49 اتحادا عربيا تلبية لمطلب الرئيس السيسى امس فى نقاشاته مع شباب العالم بشرم الشيخ بدعم التنمية المستدامة واعادة اعمار الدول العربية التى تضررت من الثورات.

واضاف الربيع، ان مصر مساهم كبير فى العمل من خلال الاتحادات المختلفة وخاصة اتحاد الاوقاف العربية،ولفت الربيع ان النقاش مفتوح بمحددات رئيسية وهى بحث التنمية المستدامة واعادة الاعمار كما سيتم انشاء مشروعات متعددة فى مصر منها عددا من المصانع وصوامع الغلال ومشاريع انتاجية متعددة سوف تقوم بتنفيذها شركات الاوقاف المصرية كشريك.

ولفت السفير الى اهمية دور مصر كقائدة ورائدة، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يدرك قضايا الامة ويتصرف بمسئولية وحكمة ويعزز دائما التعاون العربى ودور شبابها ومؤسساتها،واوضح الربيع ان النقاش مفتوح ولم يتم الاتفاق على تفاصيل بل محددات رئيس وهى مشروعات التنمية المستدامة للنفع العام وتشغيل الشباب والخدمات العامة، لكن فى اتفاق مبدئيى مع الاوقاف المصرية بانشاء صوامع غلال وعددا من المصانع سيتم بحثه.

وقال الربيع، اشكر وزير الاوقاف المصرى ورئيس اتحاد الاوقاف العربية الدكتور محمد مختار جمعة، وتعاونه وقدرته على ترجمة النقاشات والقضايا الى مشروعات تنفيذية بقدر كبير من السرعة كابرز مسئول تناول الامر،من جانبه أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس اتحاد الأوقاف العربية قرارا بتعيين المهندس سيد محروس القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف أمينا عاما لاتحاد الأوقاف العربية.

وقال الوزير، ان القرار جاء بمناسبة انعقاد الاتحادات العربية النوعية بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر يوم الخميس القادم الموافق ٨ نوفمبر ٢٠١٨م،واضاف الوزير أن القرار تضمن تكليف الأمين العام الجديد لاتحاد الأوقاف العربية المهندس سيد محروس باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل دور هذا الاتحاد ، علما بأن مقر الاتحاد قد تم تجهيزه بمدينة السادس من أكتوبر ملحقا بالصرح المعمارى الحضارى الكبير لأكاديمية الدعاة.

ولفت الوزير، أنه سيتم دعوة أعضاء الاتحاد للاجتماع بمقره الدائم بمدينة السادس من أكتوبر على هامش أعمال المؤتمر الدولى الثامن والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى يتم انعقاده بالقاهرة يومى ١٩ و ٢٠ يناير ٢٠١٩ م،واوضح الوزير، أنه سيعمل خلال الفترة الحالية والمقبلة على تفعيل دور هذا الاتحاد فى استثمار وتنمية أموال وأعيان الوقف وفِى خدمة المجتمع .

من جانبه قال المهندس سيد محروس، امين عام اتحاد الاوقاف العربية، ورئيس هيئة الاوقاف المصرية، ان الاتحاد والهيئة سيعملان معا بكافة امكانات الطرفان لتحقيق مصالح الامة العربية،واضاف محروس لـ "اليوم السابع"، ان الاجتماع سيبحث المشروعات التنفيذية التى ستحدد زمنيا بخطة اولية خلال الاجتماع لتنفذها المجموعة الوطنية لاستثمارات الاوقاف،واوضح محروس، ان وزير الاوقاف ورئيس الاتحاد اجرى اتصالا به امس وكلفه ببحث القضايا المشتركة والعمل انجاز المشروعات التى تخدم الصالح العام.

يذكر ان الاتحاد انشئ فى مطلع عام 2014 برئاسة وزير الاوقاف الحالى، وضم فى عضوية مبدئية للاعضاء المؤسسين 4 دول عربية هى مصر عنها الوزير مختار جمعة رئيسا والاردن عنها هايل داود وزير الاوقاف السابق والامارات وعنها حمدان المزروعى الوزير السابق وعمان، واتسعدت العضوية الى 6 دول وتزايد العدد، وتم الاتفاق على اجتماع دورى للامانة العامة ربع سنوى فى الدول المؤسسة، وانشئ الاتحاد كفكرة من الاوقاف المصرية وتعاون من الوحدة الاقتصادية العربية للترابط فى قضايا ومشروعات الاوقاف العربية وياتى اعادة الاعمار كباكورة عمل.