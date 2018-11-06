video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 01:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 9 فى حادث تصادم بطريق الكافورى بالإسكندرية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 01:20 م
إصابة 9 فى حادث تصادم بطريق الكافورى بالإسكندرية حادث تصادم - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق

شهد طريق الكافورى بطريق مصر - إسكندرية الصحراوى حادث تصادم ،أسفر عن إصابة 9 مواطنين وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية اخطارا صباح اليوم من مأمور قسم شرطة ثان العامرية بوقوع حادث تصادم ومصابين بطريق الكافورى تجاه برج العرب، وعلى الفور انتقلت القوات وبالفحص.

وتبين حدوث تصادم بين السياره نقل قيادة "م م ج" 37 سنة سائق ومقيم منطقة نجع السرحانة دائرة قسم برج العرب، السيارة ميكروباص قيادة "ى ا ا" 36 سنة سائق ومقيم منطقة الورديان دائرة قسم مينا البصل.

وأثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار اليه اصطدمت بالسيارة الثانية حال دورانها بصينية الهوارية وأسفر الحادث عن إصابة 9 من مستقلى السيارة الثانية باشتباه كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم وتم نقل المصابين لمستشفى العامرية العام وحالتهم مستقرة وتم التحفظ على السيارتين وقائديهما وتم إزالة أثار الحادث وتسيير حركة المرور.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة تعلن إصابة 17 مواطناً فى حادثى سير بمحافظتى الإسكندرية وسوهاج

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

امن الاسكندريه




لا تفوتك
رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

وصفات طبيعية استعدى بيها للشتاء على طريقة أنجلينا جولى وكيت وينسلت

وصفات طبيعية استعدى بيها للشتاء على طريقة أنجلينا جولى وكيت وينسلت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة