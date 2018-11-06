إصابة 9 فى حادث تصادم بطريق الكافورى بالإسكندرية

شهد طريق الكافورى بطريق مصر - إسكندرية الصحراوى حادث تصادم ،أسفر عن إصابة 9 مواطنين وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية اخطارا صباح اليوم من مأمور قسم شرطة ثان العامرية بوقوع حادث تصادم ومصابين بطريق الكافورى تجاه برج العرب، وعلى الفور انتقلت القوات وبالفحص.

وتبين حدوث تصادم بين السياره نقل قيادة "م م ج" 37 سنة سائق ومقيم منطقة نجع السرحانة دائرة قسم برج العرب، السيارة ميكروباص قيادة "ى ا ا" 36 سنة سائق ومقيم منطقة الورديان دائرة قسم مينا البصل.

وأثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار اليه اصطدمت بالسيارة الثانية حال دورانها بصينية الهوارية وأسفر الحادث عن إصابة 9 من مستقلى السيارة الثانية باشتباه كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم وتم نقل المصابين لمستشفى العامرية العام وحالتهم مستقرة وتم التحفظ على السيارتين وقائديهما وتم إزالة أثار الحادث وتسيير حركة المرور.