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إخلاء سبيل متهم فى قضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 04:35 م
إخلاء سبيل متهم فى قضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان محكمة الجنايات
كتبت أمنية الموجي
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أخلت محكمة جنايات القاهرة، سبيل أحمد أبو الوفا المتهم فى القضية المعروفة إعلاميا ب "المحور الإعلامى لجماعة الإخوان " والمحبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

 

ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهم بالقضية 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

 وأسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.


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