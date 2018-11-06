إخلاء سبيل حدثين شقيقين فى واقعة حرق سيارات بمستشفى قصر العينى

كتب أحمد إسماعيل

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مصر القديمة، باخلاء سبيل حدثين شقيقين عمرهم 18 و12 على ذمة القضية المحررة ضدهم وتسليمهم لذويهم، لاتهامهما بتخريب الممتلكات العامة بإشعال النيران فى جراج سيارات داخل مستشفى قصر العينى القديم، وإخلاء سبيل آخر عمره 10 أعوام.

وكانت النيابة قد أمرت النيابة بالتحفظ على تسجيلات الفيديو وكاميرات المراقبة التى سجلت وقت حدوث الحريق وملابسات الواقعة، وانتداب المعمل الجنائى لفحص الجراج وأثار الحريق وإعداد تقرير وافى حول الواقعة

واعترفا الطفلين أمام محمد غراب، وكيل نيابة مصر القديمة، أنهم طلاب واثنين منهم شقيقان، وأنهم عثروا على أعواد ثقاب بالجراج أثناء تواجدهم بالمستشفى لزيارة والد الشقيقين لإجرائه عملية جراحية، وأن الأول قام بلهو بها وإشعال النيران ببعض المخلفات داخل إحدى السيارات فاشتعلت النيران بالسيارة وامتدت لباقى السيارات.

واستمعت النيابة لأقوال العاملين بالجراج وأفراد الأمن الذين أقروا أنهم تفاجئوا باشتعال النيران وحاولوا جاهدين منع امتدادها وإطفائها لكنهم فشلوا فى إخمادها مما تسبب فى احتراق 3 سيارات وإصابة 2 آخرين بتلفيات كبيرة.

وكانت مباحث قسم شرطة مصر القديمة قد ألقت القبض على 3 أطفال بينهم شقيقين، لقيامهم بإشعال النيران فى جراج سيارات داخل مستشفى قصر العينى القديم ما أدى إلى احتراق 3 سيارات.