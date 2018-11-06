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إحالة 31 عاملًا بمستشفى زاوية الناعورة فى المنوفية للتحقيق لتركهم العمل

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:12 ص
إحالة 31 عاملًا بمستشفى زاوية الناعورة فى المنوفية للتحقيق لتركهم العمل اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية-ارشيفية
المنوفية_ محمد فتحى
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قرر اللواء ضياء حسب  رئيس مركز ومدينه الشهداء بمحافظة المنوفية، إحالة 31 من  العاملين  بمستشفى زاوية الناعورة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، للتحقيق لتركهم العمل ولعدم انضباطهم بأوقات العمل الرسمية.

وأكد رئيس مركز ومدينة الشهداء، فى بيان له على ضرورة انضباط العاملين، بجميع المصالح الخدمية لأهالي مركز الشهداء والقرى التابعة له وحفاظًا على مبدأ الثواب والعقاب.

وشدد على استمرار وتكثيف المتابعه وذلك من أجل أن يجد أهالى القرية والقرى المجاورة من يلبي طلباتهم وإحتياجاتهم ويقدم لهم أعلى درجات الخدمه ،بجميع المصالح الحكومية.

وأضاف حسب الله، على أنه ستستمر المتابعه لجميع العاملين بالجهاز التنفيذي بجميع أنحاء المركز، سواء كان طبيب أو مدرس أو مهندس أو فني أو موظف كل يعمل بالجهاز التنفيذي حتي يحدث الانضباط وتأدية الخدمة الجيدة للمواطن.

 

 


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