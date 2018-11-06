إحالة موظفين بابوقرقاص بالمنيا للتحقيق للتقصير فى أداء العمل

فريق المحافظات

أحال العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص بالمنيا، اثنين من الموظفين العاملين بالوحدة المحلية لقرية ابيوها للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية لتركهم العمل دون إذن ، مما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين والتأثير في قوة العمل داخل الوحدة المحلية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها رئيس المركز بقريتي ابيوها وكوم الزهير لمتابعة الحالة العامة بالقرية والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات الخدمية ومدى تحقيق الانضباط الادراى من قبل الموظفين، كما قرر رئيس المركز مجازاة مسئول النظافة بقرية كوم الزهير بسبب تردى وسوء حالة النظافة العامة بالقرية ووجود تراكمات من القمامة ومخلفات المباني على جانبي الترع الموجودة بالقرية ما جعلها مصدر للتلوث البيئي وبؤرة لانتشار الأمراض.

وكان اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، قد وجه رؤساء المراكز بالمرور الدوري والمفاجئ على الوحدات القروية و المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد اى سلبيات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل داخل اى مصلحة حكومية بدائرة المركز.