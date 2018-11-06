"أوائل الإمارات × عام زايد".. محمد بن راشد يدعو المواطنين للتصويت للأفضل

كتب محمد عبد العظيم

بدأت اللجنة العليا المنظمة لمبادرة "أوائل الإمارات" تلقى ترشيحات لإنجازات إماراتية يفخر بها زايد، تعكس مسيرته وعطاءاته وتستحق الشكر، وبما يتماشى مع عام زايد 2018 الذى أعلن عنه صاحب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن هذا العام سيتم الاحتفال بأوائل الإمارات بشكل مختلف من خلال الانجازات والمشاريع التى تترك بصمتها في تاريخ الإمارات سواء مشاريع ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو علمية أو بنية تحتية ستترك أثرها في مسيرة بلدنا.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد، لدينا مشاريع كمتحف اللوفر، وبرج خليفة، ومترو دبي، ومستشفى كليفلان، ومشاريع كأمير الشعراء، وتحدي القراءة، وشاعر المليون، إضافة إلى مشاريع كجامعة خليفة، والجامعة الأمريكية فى الشارقة، ومتحف الاتحاد ومسبار المريخ، قائلا: رشحوا لنا مشاريع سيفرح بها زايد لو رآها.. سنكرم فرق عمل أهم المشاريع في يوم الاتحاد.. سنفتح لشعبنا باب التصويت ليختاروا بأنفسهم أهم المشاريع يَرَوْن أنها أثرت في مسيرة دولتهم.. مشاريع يرونها امتدادا لمسيرة زايد.. ووصايا زايد.. ورؤية زايد لمستقبل دولتنا".







يذكر أنه يمكن لأي فرد ترشيح إنجازاته أو إنجازات شخصيات وجهات إماراتية أخرى كان لها السبق في استكمال مسيرة الوالد المؤسس، وذلك من خلال ملىء الاستمارة في موعد أقصاه 18 نوفمبر 2018، وسوف تقوم لجنة متخصصة بالنظر في الترشيحات والتواصل مع المرشحين.