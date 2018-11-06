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أمن أسيوط يحبط مشاجرة بالأسلحة النارية ويضبط طرفيها

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:47 م
أمن أسيوط يحبط مشاجرة بالأسلحة النارية ويضبط طرفيها المتهمين
كتب محمود عبد الراضى - دينا الحسيني
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تمكنت أجهزة أمن أسيوط من ضبط ثلاثة أشخاص بدائرة مركز شرطة القوصية، وبحوزتهم 3 قطع أسلحة نارية وطلقات كانوا بصدد استخدامها للتشاجر مع آخرين.

كانت معلومات قد وردت لمباحث مركز شرطة القوصية، مفادها قيام بعض الأشخاص بدائرة المركز، بتجهيز وإعداد أسلحة نارية بقصد التشاجر مع أشخاص آخرين بذات الناحية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كلٍ من محجوب. ع.م، 35 سنة "مزارع"، وبحوزته بندقية آلية و8 طلقات لذات العيار، مصطفى. ع.م، 40 سنة "مزارع"، وبحوزته بندقية آلية و 10 طلقات لذات العيار، محمد. ش. ع، 17 سنة "طالب" وبحوزته بندقية آلية و7 طلقات لذات العيار، مقيمين جميعاً بدائرة المركز.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد استخدامها فى التشاجر مع آخرين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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حوادث اليوم




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