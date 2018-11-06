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الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 05:04 م
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أكثر من 30 دولة تشارك فى صياغة قرار الأمم المتحدة بشأن القرم

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 03:22 م
أكثر من 30 دولة تشارك فى صياغة قرار الأمم المتحدة بشأن القرم بوتين
كييف (أ ش أ)
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أعلنت النائب الأول لوزير سياسة المعلومات الأوكرانى إيمين دزيبار أن أكثر من 30 دولة شاركت فى صياغة وثيقة القرار المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان فى شبه جزيرة القرم التى ضمتها روسيا.

وكتبت دزيبار -فى منشور لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الثلاثاء- أن عملية المفاوضات والعمل مع الوفود لا تزال جارية، ولم يتم حتى الآن تحديد العدد النهائى للمشاركين فى صياغة وثيقة القرار، إذ شارك بالفعل حتى الآن أكثر من 30 دولة.

وذكرت المسؤولة الأوكرانية أن القرار المعنى بوضع حقوق الإنسان فى شبه جزيرة القرم من المقرر أن تنظر فيه اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر الجارى ليتم التصويت عليه خلال اجتماع الجمعية العامة فى فبراير المقبل.

وأكدت دزيبار أن صعوبة الترويج لقرارات حقوق الإنسان تكمن فى حقيقة أن الدول تحاول الامتناع عن التصويت لأن فى بعض الحالات يكون وضع حقوق الإنسان داخل بعض الدول غامضا.

ويُشار إلى أنه بعد ضم شبه جزيرة القرم لروسيا تم اقتحام منازل الصحفيين المستقلين والنشطاء العامين ونشطاء حركة تتار القرم الوطنية ومسلمى القرم المشتبه فى ارتباطهم بمنظمة حزب التحرير المحظورة فى روسيا.

 


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