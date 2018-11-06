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أسوان تستعيد التدفقات السياحية والنمو يعوض سنوات الركود ويبعث رسالة أمان للعالم

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 03:00 ص
أسوان تستعيد التدفقات السياحية والنمو يعوض سنوات الركود ويبعث رسالة أمان للعالم أسوان
أسوان - صلاح المسن
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استعادت أسوان معدل التدفقات السياحية من جديد بعد سنوات، وذلك مع بداية الموسم السياحى الحالى، مما يؤكد على النمو السياحى الذى تشهده المحافظة.

يقول "محمد ياسين" من العاملين فى قطاع السياحة: إن التدفقات السياحية بدأت تعود لطبيعتها مقارنة بالأعوام الماضية، حيث تجوب المجموعات كافة مدن محافظة أسوان والمجموعات السياحية فى الربع الأول من الموسم الشتوى زارت مختلف المقاصد السياحية بأسوان.

يرى "عبد الله حسين" من أهالى أسوان أن النمو السياحى يعكس حالة الاستقرار والأمان الذى تنعم به مصر، مؤكداً على أن أسوان تذخر بالعديد من المقومات السياحية والأثرية والتاريخية والثقافية وأنه لابد من وضع آليات للحفاظ على مكتسبات السياحة، وضرورة استثمار وتوظيف كافة الإمكانيات والحفاظ على المعدلات المرتفعة لنسب الإشغال السياحى واستغلال كافة الفرص السياحية.

ويضيف " سيد ربيع" من أهالى أسوان ضرورة أن تكون أسعار الخدمات السياحية مناسبة وانتظام أعمال رفع الإشغالات والترويج الجيد لأسوان خاصة من الأسواق الأوربية المصدرة للزائرين لجذب مزيد من الأفواج السياحية بعد الرواج الكبير الذى شهدته أسوان.

ويعرب " فارس محمد " من العاملين فى السياحة عن أمنياته أن تكون هناك أفواج كثيرة فى غضون الأسابيع القليلة القادمة وأن يجنى العاملين فى السياحة ثمار ذلك، مؤكداً أيضا على ضرورة وجود برامج سياحية قوية وشاملة.

الموسم الشتوي (1)
الموسم الشتوي (1)

 

الموسم الشتوي (2)
 
الموسم الشتوي (3)
 
الموسم الشتوي (4)
 
الموسم الشتوي (5)
 

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