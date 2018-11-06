أسعار النفط تهبط بفعل استثناءات عقوبات إيران ومخاوف الاقتصاد

(رويترز)

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، تحت وطأة استثناءات من العقوبات منحتها واشنطن للسماح لأكبر مشترى الخام الإيرانى، بمواصلة الاستيراد من طهران، فضلا عن بواعث القلق من تباطؤ اقتصادى قد يكبح نمو الطلب على الوقود.

وفي الساعة 0653 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 62.90 دولار للبرميل منخفضة 20 سنتا بما يعادل 0.3 % عن التسوية السابقة.

وانخفضت عقود خام القياس العالمي برنت 47 سنتا أو 0.6 % إلى 72.70 دولار للبرميل, وقال المحللون إن توقعات حدوث تباطؤ اقتصادي في الأشهر المقبلة تؤثر سلبا على تقديرات الطلب على الوقود بينما انحسرت المخاوف على صعيد المعروض بعد أن منحت واشنطن إعفاءات لثمانية مستوردين للنفط الإيراني بما يسمح لهم بمواصلة الشراء.