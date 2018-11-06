video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:47 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار النفط تهبط بفعل استثناءات عقوبات إيران ومخاوف الاقتصاد

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:45 ص
أسعار النفط تهبط بفعل استثناءات عقوبات إيران ومخاوف الاقتصاد نفط _ أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق
تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، تحت وطأة استثناءات من العقوبات منحتها واشنطن للسماح لأكبر مشترى الخام الإيرانى، بمواصلة الاستيراد من طهران، فضلا عن بواعث القلق من تباطؤ اقتصادى قد يكبح نمو الطلب على الوقود.

وفي الساعة 0653 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 62.90 دولار للبرميل منخفضة 20 سنتا بما يعادل 0.3 % عن التسوية السابقة.

وانخفضت عقود خام القياس العالمي برنت 47 سنتا أو 0.6 % إلى 72.70 دولار للبرميل, وقال المحللون إن توقعات حدوث تباطؤ اقتصادي في الأشهر المقبلة تؤثر سلبا على تقديرات الطلب على الوقود بينما انحسرت المخاوف على صعيد المعروض بعد أن منحت واشنطن إعفاءات لثمانية مستوردين للنفط الإيراني بما يسمح لهم بمواصلة الشراء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار النفط اليوم الاثنين 5-11-2018 برنت يسجل 72.47 دولار للبرميل

النفط

اسعار النفط اليوم

اخبار الاقتصاد

واشنطن

برميل

البترول




لا تفوتك
بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة