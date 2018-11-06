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أسعار النفط اليوم الثلاثاء 6-11-2018 برنت يسجل 72.70 دولار للبرميل

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:00 م
أسعار النفط اليوم الثلاثاء 6-11-2018 برنت يسجل 72.70 دولار للبرميل النفط - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
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تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 6-11-2018، وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 62.90 دولار للبرميل منخفضة 20 سنتا بما يعادل 0.3 % عن التسوية السابقة، وانخفضت عقود خام القياس العالمى برنت 47 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 72.70 دولار للبرميل.

ويأتى ذلك  تحت وطأة استثناءات من العقوبات منحتها واشنطن للسماح لأكبر مشترى الخام الإيرانى بمواصلة الاستيراد من طهران فضلا عن بواعث القلق من تباطؤ اقتصادى قد يكبح نمو الطلب على الوقود.

وقال المحللون إن توقعات حدوث تباطؤ اقتصادى فى الأشهر المقبلة تؤثر سلبا على تقديرات الطلب على الوقود بينما انحسرت المخاوف على صعيد المعروض بعد أن منحت واشنطن إعفاءات لثمانية مستوردين للنفط الإيرانى بما يسمح لهم بمواصلة الشراء.

العراق ينتظر لقياس نقص معروض إيران قبل اجتماع أوبك
 

فيما قال وزير النفط العراقى ثامر غضبان إن نقص المعروض النفطى الناجم عن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران لم يجر قياسه بعد قبيل اجتماع أوبك المقرر الشهر القادم.

وقال غضبان إن العراق يريد معرفة ”الانخفاض الفعلى“ قبل أن تقرر بغداد وسائر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول كيفية التعامل مع تراجع الشحنات الإيرانية.

وتابع ”أريد أن أنتظر لمعرفة حجم الانخفاض الفعلى فى الصادرات الإيرانية، وما إذا كان سيعوضه، ليس منتجو أوبك فحسب بل والدول الأخرى أيضا.

”كيف ستكون زيادة الطلب على النفط العراقى فى السوق الحاضرة... وإذا لم يكن هناك طلب، فكيف لى أن أقول إننا سنعوض؟“

ولم يحدد غضبان سعر النفط الذى يتوقعه للعام 2019 لكنه قال إن سعرا فوق 70 دولارا للبرميل سيكون ”عادلا“ وإنه كلما زاد السعر، كان ذلك أفضل للعراق.

 


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