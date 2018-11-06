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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 6-11-2018

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 09:51 ص
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 6-11-2018 عملات _أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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سجلت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 6-11-2018 استقرارا فى مختلف البنوك، وكذلك سعر اليورو الأوروبى والجنيه الإسترلينى، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى ,وننشرأسعار العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل العملة المصرية ومتابعة التغيرات التى تطرأ عليها مقابل الجنيه المصرى.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه، بالبنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر،  17.79 جنيها للشراء، و 17.89 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.85  جنيه للشراء

17.97  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 17.79جنيه للشراء

17.89جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.86  جنيه للشراء

17.96  جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو أمام الجنيه ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.26 جنيه للشراء، 20.41 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى استقرارا ملحوظا وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الإسترلينى" 23.17 جنيه للشراء، و23.36 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، وسجل سعر الريال 4.76 جنيه للشراء، و 4.79 جنيه للبيع بالبنك المركزى المصرى

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وفى البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 58.51 جنيه للشراء، و58.85 جنيه للبيع.


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