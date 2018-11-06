أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 6 - 11 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 6-11-2018.



إيقاف تداول 17 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 17 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، القناة للتوكيلات الملاحية، راية القابضة للاستثمارات المالية، الدلتا للتأمين، مصر الوطنية للصلب، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، جلوبال تليكوم القابضة، العرفة للاستثمارات والاستشارات، الأهرام للطباعة والتغليف، سماد مصر، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، مصر لصناعة الكيماويات، الحديثة للمواد العازلة، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، القاهرة للإسكان والتعمير، أسمنت بورتلاند طرة المصرية.



البورصة تربح 11.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات من المتعاملين من ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 11.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 766.098 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 310 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه عبر تنفيذ 33 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 70.25% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 13.79%، والعرب على 15.96% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.99% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 20.1 مليون جنيه، 18.1 مليون جنيه، 60.3 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 1.6 مليون جنيه، 33.5 مليون جنيه، 63.3 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 13436 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 2166 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.21% عند مستوى 13001 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 3.10% عند مستوى 703 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 1755 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 469 نقطة.

وارتفعت أسهم 125 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 13 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق الاكتتاب لشركة بالم هيلز للتعمير-3 بسعر إغلاق 0.322 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 29.32%

- الدلتا للتأمين بسعر إغلاق 22 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%

- الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 23.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 8.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.73%

- سماد مصر بسعر إغلاق 4.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.40%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 33.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.78%

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 20.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.50%

- الصناعات الغذائية العربية-دومتى بسعر إغلاق 9.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.72%

- مطاحن شرق الدلتا بسعر إغلاق 130.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.67%

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى بسعر إغلاق 5.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.54%