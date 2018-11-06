أردوغان: الدوريات الأمريكية الكردية المشتركة قرب الحدود السورية غير مقبولة

رويترز

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن الدوريات الأمريكية الكردية المشتركة قرب الحدود التركية السورية أمر غير مقبول وإنه يتوقع من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن يوقفها.

ومن المقرر أن يلتقى أردوغان مع ترامب فى باريس فى مطلع الأسبوع وقال للصحفيين إنه سيبحث الدوريات التى تنفذها الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية الكردية المتحالفة معها والتى ستسبب "تطورات سلبية جدا" على طول الحدود.

وبدأت الدوريات فى شمال سوريا الأسبوع الماضى بهدف تفادى اشتباكات بين تركيا وحلفاء واشنطن الأكراد، ولكن تركيا مضت قدما فى هجوم جديد لسحق الأكراد.