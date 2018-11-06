أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 6-11-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 6-11-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.



ارتفاع أرباح "اعمار مصر"

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2018، وذلك بعد اعتمادها من مجالس إدارات تلك الشركات، وفى هذا الإطار وافق مجلس إدارة شركة إعمار مصر على قبول استقالة زياد بهاء الدين من عضوية مجلس إدارتها.

وحققت شركة إعمار مصر للتنمية خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، زيادة فى إيرادات الشركة بلغت 2.8 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2.59 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضى، وبلغ صافى الربح 1.75 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.45 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2017، مع الاخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة زيادة 20.8% على أساس سنوى، نتيجة نمو الإيرادات.

كما حققت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية خلال الربع الأول من العام المالي 2018-2019، زيادة فى المبيعات بلغت 260.3 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 199 مليون جنيه في الربع المقارن من العام المالي السابق، وبلغ صافى الربح 31.2 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 25.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق، بنسبة نمو 21.9% على أساس سنوى، نتيجة نمو الإيرادات.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح خلال الفترة إلى ارتفاع الإيرادات من 201.04 مليون جنيه بالفترة المثيلة إلى 263.6 مليون جنيه بالفترة الحالية رغم ارتفاع عناصر التكاليف والأعباء.

فيما تراجعت إيرادات مجموعة عامر القابضة - عامر جروب خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، وبلغت 1.31 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.63 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضى، وبلغ صافى الربح 70.8 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 83.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، بنسبة انخفاض 15% على أساس سنوى.

كما تراجعت مبيعات شركة الحديد والصلب المصرية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي وبلغت 248.7 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 297.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.



البورصة تربح 11.3 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات من المتعاملين من ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 11.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 766.098 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 310 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه عبر تنفيذ 33 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 70.25% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 13.79%، والعرب على 15.96% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.99% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 20.1 مليون جنيه، 18.1 مليون جنيه، 60.3 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 1.6 مليون جنيه، 33.5 مليون جنيه، 63.3 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 13436 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 2166 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.21% عند مستوى 13001 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 3.10% عند مستوى 703 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 1755 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 469 نقطة.

وارتفعت أسهم 125 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 13 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.



بنك التعمير

قالت فاروس لتداول الأوراق المالية، إن العميل علي بن حسن بن علي دايخ باع حصته في بنك التعمير والإسكان البالغة 6.32%.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، أن العميل باع 7.99 مليون سهم، بقيمة 375.6 مليون جنيه، بواقع 47.01 جنيه للسهم.

وفي بيان منفصل قالت فاروس إن شركة رولاكو أي جي بي للاستثمار قامت بشراء 6.32% حصة في بنك التعمير والإسكان.

وكان بنك التعمير والإسكان سجل صافي ربح بلغ 1.07 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2018، مقابل 815.9 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.