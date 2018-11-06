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"أحدث تقاليع الانتخابات الأمريكية".. بيتزا مجانية للناخبين بمراكز الاقتراع

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:18 م
"أحدث تقاليع الانتخابات الأمريكية".. بيتزا مجانية للناخبين بمراكز الاقتراع انتخابات التجديد النصفى
أ ش أ
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تضطلع منظمة غير ربحية تُدعى "بيتزا لمراكز الاقتراع" بتوصيل طلبات البيتزا مجانًا إلى الناخبين الأمريكيين المصطفين في الطوابير الطويلة أمام مراكز الاقتراع اليوم الثلاثاء فى انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وتستقبل المنظمة القائمة على أساس التبرع، طلبات بيتزا على موقعها الإلكتروني من أي مكان في الولايات المتحدة، ثم تقوم بتوجيه تلك الطلبات القادمة إليها إلى أقرب مطعم بيتزا من مركز الاقتراع وترسلها إلى الناخبين في الطوابير، وذلك بحسب صحيفة (ذا هيل) الأمريكية.

وكتبت المنظمة على موقعها الإلكتروني: "الأمريكيون جائعون للديمقراطية، وخرجوا للتصويت في أرقام قياسية ما يعني وجود طوابير طويلة ومَعدات خاوية أحيانا، بما قد يبعث على تثبيط الوطنية في نفوس هؤلاء الذين خرجوا من منازلهم لأداء الواجب الوطني".

وفي صباح الثلاثاء، أرسلت المنظمة 1.344 من طلبات البيتزا إلى 99 مركز اقتراع في أنحاء الولايات المتحدة.

ولا تنتمي المنظمة إلى أي حزب، وأكدت أنها لا تحث الناخبين على اختيار مرشح بعينه، وأن أي شخص بوسعه طلب الخدمة المجانية.


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