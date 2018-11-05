9 سيارات كهربائية محلية الصنع تتصدر مدخل معرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار

كتب محمد محسوب

يتصدر أبواب معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار 2018، الذى سيعقد فى 8 و9 نوفمبر 2018 وتنظمة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بقاعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض فى مدينة نصر الـ 9 فرق المصرية الفائزة فى مسابقة "رالي القاهرة الأول للسيارات الكهربائية محلية الصنع"، بهدف المساعدة على زيادة الثقة عند الشركات الدولية للاستثمار في هذا المجال في مصر والدخول في شراكات في هذه الصناعة الواعدة إلي جانب دعم وتحفيز الطلاب والمبتكرين في جو حماسي ممتع.

وأكدت الأكاديمية أنها تولى اهتمام كبير بالتحالفات التكنولوجية والصناعية بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى وتجميع القدرات الوطنية المبعثرة في الداخل والخارج، وسنركز هذا العام على صناعة السيارات والصناعة الرقمية 4.0، حيث سبق ودعمت الأكاديمية خلال العام الماضي عدة صناعات أخرى مثل الدواء والبتروكيماويات وتحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة وتصنيع قطع الغيار.

وتعد مسابقة رالي السيارات هي مسابقة تكنولوجية قومية والأولى من نوعها في مصر والمنطقة والمحمية قانونيا لصالح أكاديمية البحث العلمى، وممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ضمن المبادرة التي دشنها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في 18 مايو 2017، والتي أطلقتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر وإجمالي التمويل المبدئي لهذا البرنامج 37 مليون جنيه مصري وقامت بتنظيمها كلية الهندسة بجامعة عين شمس حيث حصل علي الجائزة الكبرى فريق جامعة عين شمس البالغة 500،000 جنيه مصري بعد منافسة قوية في العاصمة الإدارية في أكتوبر الماضي، حيث أن رالي القاهرة للسيارات محلية الصنع هو أحد برامج مشروع ضخم تتبناه وزارة التعليم العالي من خلال الأكاديمية في مجال صناعة السيارات ويشمل أيضًا تكوين تحالف وطني للتصنيع المحلى للصناعات المغذية في صناعة السيارات بهدف زيادة نسبة المكون المحلى وكذلك إنشاء مركز للبحوث والتطوير في مجال صناعة السيارات.