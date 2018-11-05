72 مركزا لإعداد محفظى القرآن تفتتحها الأوقاف للراغبين فى العمل بالكتاتيب

كتب - إسماعيل رفعت

بدأت وزارة الأوقاف، فى تلقى طلبات التقديم لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم بالمساجد الكبرى، من الراغبين فى العمل كمحفظين وتكون الدراسة بهذه المراكز على مستوى الجمهورية على أن تقتصر السنة التمهيدية على إتقان وحفظ القرآن الكريم وتجويده وذلك على أيدي العلماء والقراء المتخصصين وتكون مدة الدراسة بها ستة أشهر تبدأ 1 / 1 / 2019م وتنتهي 30 / 6 / 2019م.