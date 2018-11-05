72 مركزا لإعداد محفظى القرآن تفتتحها الأوقاف للراغبين فى العمل بالكتاتيب

بدأت وزارة الأوقاف، فى تلقى طلبات التقديم لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم بالمساجد الكبرى، من الراغبين فى العمل كمحفظين وتكون الدراسة بهذه المراكز على مستوى الجمهورية على أن تقتصر السنة التمهيدية على إتقان وحفظ القرآن الكريم وتجويده وذلك على أيدي العلماء والقراء المتخصصين وتكون مدة الدراسة بها ستة أشهر تبدأ 1 / 1 / 2019م وتنتهي 30 / 6 / 2019م.
وتتلقى وزارة الأوقاف طلبات التقديم للدراسة بالمراكز التالية..
|م
|المديرية
|المركز وموقعه
|1
|القاهرة
|مسجد عمرو بن العاص(مصر القديمة )
|2
|مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم (الحي العاشر مدينة نصر)
|3
|مسجد فاطمة الشربتلي (القاهرة الجديدة)
|4
|مسجد الإمام الحسن (مصر الجديدة)
|5
|المسجد الجامع (القاهرة الجديدة)
|6
|الجيزة
|مسجد أسد بن الفرات ( الدقى)
|7
|مسجد الصباح ( الهرم)
|8
|مسجد المجمع أ (الشيخ زايد)
|9
|القليوبية
|مسجد سيدى عواض ( قليوب)
|10
|مسجد الحمصي( قها)
|11
|الغربية
|المسجد الأحمدي (طنطا أول)
|12
|مسجد المنشاوى (طنطا ثان)
|13
|المسجد الكبير شفا (بسيون)
|14
|مسجد أبو الفضل الوزيري (المحلة )
|15
|الشرقية
|مسجد التقوى (منيا القمح )
|16
|مسجد شرف الدين (النمروط فاقوس)
|17
|مسجد الشوربجي (بلبيس)
|18
|مسجد الفتح (الزقازيق)
|19
|المنوفية
|مسجد سيد الشهداء (أشمون )
|20
|مسجد سيدي سالم(قويسنا )
|21
|مسجد اللمعي (تلا )
|22
|المسجد العباسي (شبين الكوم )
|23
|البحيرة
|مسجد سحيمة ( رشيد)
|24
|مسجد عباد الرحمن (دمنهور)
|25
|كفر الشيخ
|المسجد الكبير (قلين)
|26
|مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي (دسوق )
|27
|مسجد عبد الرحمن البيلى (بيلا)
|28
|الإسكندرية
|مسجد الحديد والصلب (بطاش)
|29
|مسجد النبي دنيال (الشاطبي )
|30
|مسجد المعمورة البلد (المعمورة )
|31
|الإسماعيلية
|مسجد المطافي (الإسماعلية)
|32
|مرسى مطروح
|مسجد العوام ( مطروح)
|33
|جنوب سيناء
|مسجد الشهداء (شرم الشيخ)
|34
|مسجد الزهراء (طور سيناء)
|35
|شمال سيناء
|مسجد النصر (العريش)
|36
|مسجد المحطة ( بئر العبد)
|37
|مسجد الرحمة (الحسنة)
|38
|بورسعيد
|مسجد مريم (بورسعيد)
|39
|الدقهلية
|مسجد البكاره ( السنبلاوين)
|40
|المسجد الكبير (ميت عزون شرق المنصورة)
|41
|مسجد الشيخ حسانين (المنصورة)
|42
|مسجد المغربي (أتميدة ميت غمر )
|43
|السويس
|مسجد خالد بن الوليد (الأربعين )
|44
|بني سويف
|مسجد علي بن أبى طالب (بندر بني سويف)
|45
|مسجد عمر بن الخطاب (أهناسيا)
|46
|مسجد الشيخ شمردل (الفشن)
|47
|المسجد الكبير (ببا)
|48
|الفيوم
|مسجد دلائل الخيرات (الفيوم)
|49
|مسجد السواحل (أبشواى)
|50
|المنيا
|مسجد قاسم المصرى (مغاغة)
|51
|مسجد الفولى (المنيا)
|52
|مسجد العرفاني (ملوى)
|53
|أسيوط
|مسجد الرباط ( أسيوط)
|54
|مسجد العياط الكبير (بني عدي)
|55
|مسجد الرضوان (صدفا)
|56
|مسجد الفرغل (أبو تيج)
|57
|الوادي الجديد
|مسجد التقسيم (الفرافرة)
|58
|مسجد ناصر (الخارجة)
|59
|مسجد النشواني (الداخلة)
|60
|سوهاج
|مسجد الحاج عبد العال (طهطا)
|61
|المسجد الكبير (المراغة)
|62
|مسجد الفرشوطي (سوهاج )
|63
|الأقصر
|مسجد الزاوية البيضاء (اسنا)
|64
|مسجد آل يحيى (الطود)
|65
|
قنا
|مسجد أبو الحسن الشاذلى (قنا)
|66
|مسجد سيدى عبد الرحيم القديم (قنا )
|67
|البحر الأحمر
|مسجد الميناء (البحر الأحمر)
|68
|أسوان
|مسجد منصور حماده (أسوان )
|69
|مسجد السبعين البحري (كوم امبو)
|70
|مسجد عمر بن الخطاب (إدفو)
|71
|دمياط
|مسجد البحر ( دمياط )
|72
|مسجد العبد ( فارسكور)
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة