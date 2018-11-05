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5.6 مليون دولار من بريطانيا لبرنامج مكافحة الألغام بالسودان

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 08:35 م
5.6 مليون دولار من بريطانيا لبرنامج مكافحة الألغام بالسودان تريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
أ ش أ
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أعلن أمين عام وزارة الدفاع السودانية الفريق ركن جمال عمر محمد، تبرع دائرة التنمية الدولية البريطانية لبرنامج مكافحة الألغام بالسودان، بمبلغ 5.6 مليون دولار للعامين الجارى والمقبل.

وأكد محمد - خلال كلمته فى منتدى التنسيق لمكافحة الألغام بالسودان بحضور القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم ستيفن كوتسيس - التزام الحكومة ببرنامج مكافحة الألغام واستمرار تعاونها مع الشركاء والمانحين إنفاذاً لالتزام البلاد باتفاقية "أتاوا".

من جهته، أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية، أن بلاده تدعم برنامج مكافحة الألغام عن طريق المعونة الأمريكية بغرض دعم جهود حكومة السودان والدول الأخرى المانحة.. موضحا أن النجاح فى إزالة الألغام فى السودان، يمكن المجتمعات من الوصول للأراضى الزراعية والتنمية.

وأشار الدبلوماسى الأمريكي، إلى أن برنامج الإزالة يحتاج لمزيد من الدعم، مؤكداً أن الكشف عن الألغام وإزالتها وفتح الممرات يسمح للسكان بالعودة إلى مصادر رزقهم.


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