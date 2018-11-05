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104 رحلة مصرية تغادر مطار القاهرة اليوم متجهة للمطارات والعواصم العربية والعالمية

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 04:02 ص
104 رحلة مصرية تغادر مطار القاهرة اليوم متجهة للمطارات والعواصم العربية والعالمية مصر للطيران - أرشيفية
كتب - محمد طنطاوى
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تسير الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الإثنين 104 رحلة جوية داخلية ودولية وتجارية من مطار القاهرة الدولى متجهة إلى المطارات والمدن العالمية والعواصم العربية والمدن السياحية المصرية وعلى متنها نحو 7 الاف راكب.  
 
ومن المقرر أن يتم تسيير  33 رحلة جوية تنطلق إلى المطارات والمدن السياحية والأثرية المصرية لنقل نحو 3 آلاف سائح مصرى وأجنبى مع بداية الموسم الشتوى، حيث تسير مصر للطيران رحلات منتظمة إلى الاقصر وأسوان وأبو سمبل وشرم الشيخ والغردقة، ضمن خطة ترويج السياحة الداخلية. 
 
 
وتعمل وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة علي تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصري للتعرف علي معالم مصر السياحية والأثرية تنفيذا لتعليمات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني. 
 
 
وتقوم فرق من العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران باستقبال الركاب وتوجيههم لانهاء اجراءات سفرهم، وتقديم كافة الخدمات خاصة لكبار والسن وذوى الاحتياجات الخاصة. 
 
 

 


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