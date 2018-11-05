وكيل صحة الشرقية يوجه بسرعة تشغيل قسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام

الشرقية - إيمان مهنى

قام الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المفاجئ على مستشفى الزقازيق العام، وتفقد بعض أقسام المستشفى لمتابعة سير العمل، ومنها قسم القلب وعناية القلب وقسم القسطرة القلبية "تحت التجهيز"، وذلك بعد دعم المستشفى من وزارة الصحة بجهاز قسطرة قلب تشخيصية وعلاجية، والذى يعد دعماً هائلاً لمنظومة الصحة بمحافظة الشرقية، وهى المرة الأولى التى سيقدم فيها هذه الخدمة من خلال المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالشرقية، وقام وكيل الوزارة بإبداء بعض الملاحظات الواجب مراعاتها عند إعداد وتجهيز قسم القسطرة من حيث التوسعات فى أماكن تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وأيضا أماكن الانتظار لراحة المرضى وذويهم وتسيير الحركة الداخلية للدخول والخروج، ووضع العلامات الإرشادية للمرضى، والتأكيد على كفاءة عمل المصاعد الداخلية .

كما تم عقد اجتماع مع مدير المستشفى، بحضور الدكتور سالم عامر مدير المكتب الفنى، الدكتور شريف شاهين مسئول العنايات المركزة بالمديرية، الدكتور يوسف عبد الرحيم مدير مكتب وكيل الوزارة، فى وجود الفريق المرافق .

وشدد وكيل الوزارة على سرعة الانتهاء من الأعمال وتدريب الفريق الطبى استعداداً لافتتاح وتشغيل قسم القسطرة القلبية، كما تمت مناقشة معوقات سير العمل بالمستشفى، وتم الوقوف على أهم السلبيات وسبل تلافيها ومناقشة التأكيد على توافر الأدوية الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة بقسم القسطرة القلبية، والتأكيد على ضروره المرور اليومى على جميع الأقسام بالمستشفى ومحاسبة المقصرين فى أداء عملهم، وتفعيل دور العلاقات العامة والمكتب الفنى بالمستشفى وعمل استبيان لمدى رضاء المرضى عن الخدمة الطبية المقدمة، وحل أى مشكلات تطرأ أثناء سير العمل، ووجه وكيل الوزارة ببذل أقصى جهد لتقديم أفضل رعاية صحية يستحقها المواطن.

وفى سياق متصل، قرر الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بصرف مكافأة 5 أيام لفريق التمريض بمركز طب الأسرة بالحلمية المتواجد أثناء مرور وكيل الوزارة، وهم "سمر أبو القاسم محمد، هند محمد عبد الفتاح، أسماء سعيد محمد".

وشهدت الزيارة تفقد وكيل وزارة الصحة لوحدة الغسيل الكلوى للتأكد من مراعاتها لكل الاشتراطات الصحية والقيام بإجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة فى الوحدة للحفاظ على أرواح المواطنين .